Ufficiale: Agovino nuovo allenatore del Giugliano

28/10/2026 | 18:11:45

Agovino nuovo allenatore del Giugliano, il comunicato ufficiale: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Massimo Agovino. L’allenatore si lega al club con un accordo fino al 30 giugno 2027. Per Agovino si tratta di un ritorno in gialloblù. Già alla guida del Giugliano nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020, è stato protagonista della vittoria del campionato di Eccellenza e della conseguente promozione in Serie D, conquistando nella stagione successiva il terzo posto in classifica. Ad affiancare il mister sarà Luca Tulino, nel ruolo di allenatore in seconda, mentre Mario Annunziata ricoprirà l’incarico di collaboratore tecnico. La società rivolge a mister Agovino un caloroso bentornato e a Mario Annunziata il proprio benvenuto, con l’augurio di buon lavoro e di raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.

foto sito giugliano