Ufficiale: Aebischer lascia il Pisa e firma con l’Union Berlino

19/08/2026 | 11:54:55

Michel Aebischer, dopo 4 anni in Italia tra Bologna e Pisa, vola in Germania e firma con l’Union Berlino.

Il comunicato dei tedeschi: “Il FC Union Berlin ha rafforzato il centrocampo con l’ingaggio di Michel Aebischer. Il giocatore svizzero internazionale di 29 anni si trasferisce dal club italiano di seconda divisione Pisa SC. Con oltre 300 partite competitive a livello di club e internazionale, il centrocampista centrale porta una notevole esperienza in Bundesliga.

Aebischer ha iniziato la sua carriera calcistica all’FC Heitenried prima di passare al reparto giovanile del BSC Young Boys passando per il FC Friburgo. Lì ha superato le squadre giovanili e ha debuttato nella Superlega Svizzera nel settembre 2016 contro il FC Lucerna.

Il destro è diventato un elemento fisso a centrocampo della squadra di Berna nell’anno successivo, vincendo quattro campionati svizzeri tra il 2018 e il 2021, oltre alla Coppa di Svizzera nel 2020. Inoltre, ha acquisito esperienza nella UEFA Champions League e nella UEFA Europa League, affermandosi come una parte importante di una delle squadre di maggior successo del suo paese.

Nel gennaio 2022, Aebischer si è trasferito al Bologna in Serie A italiana dove, dopo un prestito di successo, il trasferimento è stato reso definitivo nell’estate dello stesso anno, diventando rapidamente una presenza affidabile a centrocampo. Ha disputato più di 90 partite ufficiali per i Rossoblù e ha vinto la Coppa Italia 2024/25. Lo svizzero ha trascorso la stagione 2025/26 in prestito al Pisa SC. Sebbene la retrocessione in Serie B non potesse essere evitata, lasciò un’impressione positiva, tanto che i toscani lo ingaggiarono in modo permanente in seguito.

Aebischer ha fatto parte anche della nazionale svizzera per diversi anni. Dopo il suo debutto nel novembre 2019, ha partecipato alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar e ai Campionati Europei 2024 in Germania. Nella partita d’apertura degli Europei contribuì con un gol e un assist nella vittoria per 3-1 della squadra svizzera contro l’Ungheria. Ha inoltre fatto parte della rosa svizzera per la recente Coppa del Mondo negli USA, in Canada e in Messico, dove ha disputato quattro partite.

“Il Union è un club con un’identità chiara e valori speciali. Nelle conversazioni con i decisori, ho subito percepito quanto siano importanti la coesione e lo spirito di squadra qui,” ha detto Aebischer al completamento del suo trasferimento a Köpenick. “Dopo le mie esperienze in Svizzera e in Italia, ora non vedo l’ora di arrivare alla Bundesliga e di contribuire con le mie esperienze qui. Voglio assumermi le responsabilità sia dentro che fuori dal campo e vivere un momento di successo insieme alla squadra”.

Foto: Sito Union Berlino