Ufficiale: Adama Traorè nuovo giocatore del Deportivo La Coruna

26/08/2026 | 22:49:56

Il Deportivo La Coruna piazza il colpo Adama Traorè, il comunicato ufficiale: “Adama Traoré Diarra (L’Hospitalet de Llobregat, Barcellona, ​​25 gennaio 1996) diventerà il nuovo giocatore dell’RC Deportivo fino a giugno 2028. Il nuovo esterno destro del West Ham arriva a La Coruña forte di una vasta esperienza internazionale e di una carriera sviluppatasi principalmente nel calcio inglese. Nella scorsa stagione, 2025-26, ha disputato 24 partite di Premier League e 4 di FA Cup con le maglie di West Ham e Fulham FC. Cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, ​​Adama Traoré ha esordito con la prima squadra blaugrana, con la quale ha disputato 12 partite. La sua carriera si è poi sviluppata in Inghilterra, dove ha vestito le maglie di Aston Villa, Wolverhampton Wanderers, Fulham FC e West Ham, tra le altre squadre. Complessivamente, il nuovo calciatore ha collezionato 271 presenze in Premier League, con 14 gol e 27 assist, oltre all’esperienza nelle principali competizioni europee: 1 partita di Champions League e 16 partite di Europa League, con 2 gol e 2 assist. Adama Traoré, nazionale nelle categorie giovanili della nazionale spagnola, ha indossato la maglia della nazionale maggiore in 8 occasioni. Con il suo ingaggio, Dépor aggiunge al suo progetto un calciatore con una vasta esperienza internazionale, una nuova esperienza nei principali campionati europei e abituato a competere negli scenari più esclusivi”.

foto x la coruna