UEFA, sanzioni a Juventus e Fiorentina: 20 milioni di multa ai bianconeri e settlement agreement, 6 ai viola

30/06/2026 | 19:21:06

La UEFA ha da poco comunicato il completamento del monitoraggio della situazione finanziaria dei club per la stagione 2025/26.

Questo il comunicato:

“La Prima Camera della CFCB ha imposto provvedimenti disciplinari incondizionati a 14 club risultati inadempienti rispetto ai requisiti di sostenibilità finanziaria.

La Prima Camera dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) ha concluso la valutazione dei club partecipanti alle competizioni UEFA per club 2025/26 e ha annunciato oggi una serie di decisioni riguardanti i club che hanno violato i requisiti di sostenibilità finanziaria.

1. Regola sui guadagni nel calcio

La Prima Camera del CFCB ha riscontrato che Newcastle United FC (ENG), Juventus FC (ITA), OGC Nice (FRA), Santa Clara (POR), FC Astana (KAZ) e FK Partizan (SRB) non hanno rispettato la regola sugli introiti derivanti dal calcio, valutata per la prima volta su base aggregata triennale nella stagione 2025/26. La valutazione del CFCB ha riguardato gli esercizi finanziari conclusi nel 2023, 2024 e 2025.

Newcastle United FC e Juventus FC hanno concluso un accordo transattivo con la CFCB per un periodo di 3 anni, in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione. La durata dell’accordo dipende dalla capacità dei club di rispettare le normative sulla base delle proiezioni presentate. Di conseguenza, ciascun club è tenuto a raggiungere l’obiettivo finale e a conformarsi pienamente alla normativa sugli introiti derivanti dal calcio entro la fine del periodo di validità dell’accordo, nella stagione 2028/29 (che comprende gli esercizi finanziari che si concluderanno nel 2026, 2027 e 2028)”.

La Juventus ha ricevuto una multa di 20 milioni di euro, 14 dei quali condizionati al rispetto del settlement agreement.

“Nell’ambito dell’accordo transattivo, i club hanno concordato i seguenti obblighi:

• pagare una multa, il cui importo è calcolato in base alla gravità della violazione accertata.

• essere soggetto a una restrizione sulla registrazione di nuovi giocatori nella propria Lista A per le competizioni UEFA per club. Tale misura è condizionata o incondizionata per ogni stagione coperta dal periodo di transazione, a seconda del rispetto da parte del club delle condizioni stabilite nell’accordo transattivo.

• raggiungere obiettivi annuali intermedi ed essere soggetti all’applicazione di misure finanziarie e sportive condizionali qualora tali obiettivi non vengano raggiunti (ad esempio, da una restrizione più severa sulla registrazione di nuovi giocatori nella Lista A fino all’esclusione dalla successiva competizione per club UEFA per la quale si qualificheranno).

OGC Nice e Santa Clara hanno dimostrato che la loro violazione della regola sugli introiti derivanti dal calcio era temporanea e sono stati multati rispettivamente di 2 milioni e 1 milione di euro, di cui 1,7 milioni e 850.000 euro sono condizionali e pagabili solo se il club non rispetterà la regola sugli introiti derivanti dal calcio nella stagione 2026/27 (che comprende gli esercizi finanziari che si concluderanno nel 2024, 2025 e 2026).

Infine, l’FC Astana e l’FK Partizan hanno segnalato una violazione minore del regolamento sugli introiti del calcio e sono stati multati rispettivamente di 100.000 e 200.000 euro.

2. Regola del costo della squadra

La Prima Camera del CFCB ha stabilito che Aston Villa FC (ENG), Chelsea FC (ENG), Newcastle United FC (ENG), Nottingham Forest FC (ENG), OGC Nice (FRA), RC Strasbourg (FRA), AEK Atene (GRE), ACF Fiorentina (ITA) e Fenerbahçe SK (TUR) hanno violato la regola del costo della rosa, dichiarando un rapporto tra costo della rosa e totale superiore al 70% per l’anno solare 2025. Di conseguenza, a ciascun club è stata inflitta una sanzione calcolata in proporzione ai punti percentuali al di sopra del limite stabilito e all’entità dell’eccedenza del costo della rosa”.

La multa per la società viola è di 6 milioni di euro.

“Infine, anche Bologna FC (ITA) e SSC Napoli (ITA) hanno riportato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70%. Tuttavia, tale discrepanza è stata interamente compensata dal surplus di ricavi calcistici registrato negli esercizi finanziari conclusi nel 2025 e nel 2026, un fattore previsto dal regolamento”.

Foto: Facebook UEFA

