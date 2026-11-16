UEFA, le federazioni europee sostengono all’unanimità Philippe Diallo per la presidenza FIFA

16/11/2026 | 17:38:59

La UEFA ha ufficializzato una presa di posizione importante in vista delle prossime elezioni per la presidenza della FIFA, previste nel marzo 2027. Le federazioni nazionali europee hanno espresso all’unanimità il proprio sostegno a Philippe Diallo, attuale presidente della Federcalcio francese. La candidatura sarà ora sottoposta alla ratifica del Comitato Esecutivo della FFF. Una scelta che potrebbe avere un peso significativo nei futuri equilibri del calcio internazionale, come riportato nel comunicato: “Le federazioni nazionali europee rappresentate nel Comitato Esecutivo UEFA e nel Consiglio FIFA hanno invitato Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese (FFF), a candidarsi alle elezioni per la presidenza della FIFA, in programma a marzo 2027. La candidatura ha ricevuto il sostegno unanime dei rappresentanti europei durante una riunione presieduta oggi da Aleksander Čeferin. Diallo vanta una lunga esperienza nel mondo del calcio. Ha guidato l’organizzazione che rappresenta i club professionistici francesi, ha fatto parte degli organi della Lega professionistica e delle strutture FIFA per la risoluzione delle controversie. Dal 2023 è presidente della FFF e membro del Comitato Esecutivo UEFA. La candidatura dovrà essere formalmente ratificata dal Comitato Esecutivo della Federcalcio francese nella riunione prevista per domani”.

Foto: sito UEFA