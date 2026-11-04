Udinese, Zanetti: “Non ho mai allenato il potenziale di questa squadra. Runjaic? Non toccherò troppo il suo operato”

04/11/2026 | 15:24:14

Paolo Zanetti, scelto dalla proprietà dell’Udinese come successore di Runjaic, esonerato dopo due stagioni, tiene la prima conferenza stampa da allenatore friulano: “Sono senza voce, questo fa capire che in questi due giorni ho dovuto spingere parecchio. Mi dispiace non aver ancora avuto modo di conoscere il patron Pozzo che è una leggenda di questo sport. Non ho mai allenato il potenziale che ha questa squadra, ma la ricetta vincente è una sola: il duro lavoro. Sono partito dalle categorie inferiori e sempre a testa bassa: porterò questa mentalità alla squadra. Il club è una macchina, tutto è organizzato e si lavora su ogni dettaglio per migliorare il calciatore. Voi potete pensare che qui ci si sono giocatori di passaggio ma senza giocare con il cuore non si raggiungono i risultati. Runjaic? Stimo il lavoro che ha fatto e non toccherò troppo il suo operato. C’è poco tempo, ma voglio entrare a gamba tesa nella testa dei ragazzi, che già hanno apprezzato il mio essere schietto”.

Su Solet: “Solet lo recuperiamo, ma valuteremo bene quanti minuti ha e tutta una serie di fattori. È un ragazzo gigantesco, una roba pazzesca”.

Su Zaniolo: “Io voglio portare a Zaniolo i giusti spazi e i giusti movimenti dei compagni. Vale per lui come per tutti, anche per Lovric”.

Foto: Sito Udinese