Udinese-Venezia, le formazioni ufficiali

Udinese e Venezia sono pronte a scendere in campo, oggi alle ore 15:00, nel match valido per il 23° turno di Serie A. Una gara molto importante per le zone basse della classifica, con i lagunari che vorranno cercare in tutti i modi di avvicinarsi alla zona salvezza. Qui di seguito le formazioni ufficiali.

UDINESE (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Thauvin, Lovric, Payero, Ekkelenkamp; Lucca, Sanchez.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Cande, Idzes, Schingtienne; Haps, Busio, Caviglia, Doumbia, Zerbin; Yeboah, Oristanio.

FOTO: Instagram Udinese