Udinese: tre mesi di stop per Gueye. Il comunicato

05/10/2026 | 16:27:52

Tegola in casa Udinese: Idrissa Gueye, attaccante senegalese classe 2006, starà fuori per tutto il 2025 in seguito a un brutto infortunio rimediato nell’amichevole contro i polacchi del Pogon Szczecin. Il comunicato dei friulani: “Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra.

L’Intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito

I tempi di recupero previsti sono di 3 mesi”.

Foto: Instagram Gueye