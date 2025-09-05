Udinese, svelati i numeri di maglia: Zaniolo prende il 10
05/09/2025 | 17:23:20
L’Udinese ha reso nota la numerazione dei giocatori per la stagione appena scattata. Zaniolo prende la 10, ereditata da Thauvin:
1. Alessandro Nunziante
2. Saba Goglichidze
4. Sandi Lovric
6. Oier Zarraga
7. Idrissa Gueye
8. Jesper Karlstrom
9. Keinan Davis
10. Nicolò Zaniolo
11. Hassane Kamara
13. Nicolò Bertola
14. Arthur Atta
15. Vakoun Bayo
16. Matteo Palma
17. Iker Bravo
18. Adam Buksa
19. Kingsley Ehizibue
21. Marco Ballarini
24. Jakub Piotrowski
27. Christian Kabasele
28. Oumar Solet
29. Abdoulaye Camara
31. Thomas Kristensen
32. Jurgen Ekkelenkamp
33. Jordan Zemura
38. Lennon Miller
40. Maduka Okoye
55. Cristiano De Paoli
77. Rui Modesto
79. David Pejicic
90. Razvan Sava
93. Daniele Padelli
FOTO: Sito Udinese