Udinese, si ferma Atta: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra

05/12/2025 | 15:59:28

L’Udinese ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni del centrocampista Arthur Atta.

Questo il bollettino rilasciato dal club:

“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.

Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.

Foto: Instagram Atta