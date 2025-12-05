Udinese, si ferma Atta: lesione al bicipite femorale della coscia sinistra
05/12/2025 | 15:59:28
L’Udinese ha comunicato tramite un bollettino medico le condizioni del centrocampista Arthur Atta.
Questo il bollettino rilasciato dal club:
“Udinese Calcio comunica che, all’esito degli esami strumentali effettuati, Arthur Atta ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra.
Il centrocampista ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo”.
Foto: Instagram Atta