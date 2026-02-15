Udinese-Sassuolo, le curiosità: una sola sconfitta negli ultimi 10 precedenti per i friulani
15/02/2026 | 11:54:28
Alle 12:30 il match tra Udinese e Sassuolo.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 11 i precedenti al Bluenergy Stadium tra le due squadre: 4 vittorie bianconere, 4 pareggi e 3 vittorie neroverdi.
-Nelle ultime 10 partite contro il Sassuolo, l’Udinese ha perso una sola volta.
-Il Sassuolo è la squadra che subisce più reti nei primi 15′ del secondo tempo in questo campionato.
-Tra Kosta Runjaic e Fabio Grosso sarà il secondo incontro ufficiale: una vittoria per il tecnico neroverde.
Foto: X Udinese