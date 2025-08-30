Udinese, infortunio al ginocchio per Padelli. La nota del club

30/08/2025 | 13:40:54

L’Udinese ha comunicato che il portiere Daniele Padelli si è fermato a causa di un infortunio riportato in allenamento: “Udinese Calcio comunica che Daniele Padelli ha riportato in allenamento un trauma distorsivo contusivo al ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter di recupero per rientrare a disposizione nel giro di poche settimane”. Questo il report medico del club friulano.

Foto: Instagram Udinese