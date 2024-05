Udinese in vantaggio a Lecce. Lucca decide i primi 45′

Primo tempo equilibrato al Via del Mare nonostante il vantaggio bianconero targato Lucca. La squadra di Gotti parte meglio e cerca di affondare soprattutto sull’out destro con Almqvist. Al 5’ Krstovic riceve un passaggio in area proprio dal numero 7, sul più bello però, viene murato dall’intervento di Perez. L’Udinese entra in gara in punta di piedi. Al 22’ squilla Success con un bel tiro da fuori, di poco alto. Minuti più tardi, Perez si mette in proprio, arriva sulla tre quarti avversaria e cerca l’angolo vincente, fuori misura anche la sua conclusione. Al 36’ Payero disegna una traiettoria perfetta sulla testa di Lucca, il centravanti di Cannavaro si avvita e buca Falcone per lo 0-1.

Foto: Lucca