Udinese-Bologna, i convocati di italiano: Immobile ancora out
21/11/2025 | 13:45:08
Il Bologna ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per il match contro l’Udinese.
Questa la lista completa:
“Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Portieri: Happonen, Pessina, Ravaglia;
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea;
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana;
Attaccanti: Bernardeschi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini”.
Foto: Instagram Bologna