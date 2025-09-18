Udficiale: José Mourinho è il nuovo allenatore del Benfica

18/09/2025 | 16:34:33

Ora è ufficiale. Il Benfica ha ufficializzato il nuovo allenatore che è José Mourinho.

Questo l’ annuncio del club di Lisbona sul sito ufficiale: “José Mourinho è il nuovo allenatore della squadra di calcio professionistica Sport Lisboa e Benfica. In un comunicato inviato alla Securities Market Commission (CMVM), “Sport Lisboa e Benfica – Futebol, la SAD informa di aver raggiunto un accordo con l’allenatore José Mário dos Santos Mourinho Félix per firmare un contratto di lavoro sportivo valido fino alla fine della stagione sportiva 2026/27 . Si segnala inoltre che, 10 giorni dopo l’ultima partita ufficiale della stagione sportiva 2025/26 , alle stesse condizioni, sia il Benfica SAD che l’allenatore potrebbero decidere di non rinnovare il contratto per la stagione sportiva 2026/27”.

Foto: X Benfica