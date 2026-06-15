Tutto confermato: la Juventus esercita il riscatto di Jeremie Boga. È ufficiale

Jeremie Boga resta alla Juve. In pratica una “non notizia” che non dipende dal nuovo corso di Giovanni Carnevali che ha avuto inizio oggi. Ora c’è la conferma ufficiale. La Juventus aveva già deciso di esercitare il rinnovo per poco meno di 5 milioni con il Nizza dopo il buon rendimento a partire dalla scorsa sessione invernale, quando Spalletti aveva avuto a disposizione l’esterno offensivo. Una operazione solo avallata da Carnevali che aveva avuto Boga già ai tempi del Sassuolo, l’esterno era stato protagonista di stagioni dal grande rendimento. Il contratto di Boga sarà fino al 2029, come comunicato dal club bianconero.

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