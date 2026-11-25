Tutto confermato: il Vicenza esonera Fabio Gallo

25/11/2026 | 12:00:27

Il Vicenza ha esonerato Fabio Gallo, lo riporta il comunicato del club: “La società L.R. Vicenza comunica di aver sollevato mister Fabio Gallo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.Il Club desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto durante il periodo trascorso alla guida della squadra, per la professionalità dimostrata quotidianamente e per l’impegno profuso, augurando a mister Gallo le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera”.

Foto: sito Vicenza