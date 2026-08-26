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Tutto confermato: Grosso va al Crotone in prestito

26/08/2026 | 13:57:59

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Come svelato ieri, Filippo Grosso, figlio di Fabio, allenatore della Fiorentina, si trasferisce al Crotone in prestito dal Frosinone.

Il comunicato dei calabresi: “Il Football Club Crotone è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo temporaneo dal Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Grosso.

Centrocampista classe 2006, Filippo compirà 20 anni il prossimo 7 settembre ed è cresciuto nelle giovanili della Juventus prima di approdare al Frosinone nel 2024 dove, nella passata stagione, ha fatto parte della rosa che ha conquistato la Serie A mettendo a referto 7 presenze e anche un gol contro il Mantova. In rossoblù ritrova mister Greco che lo ha allenato nel 2024/25 in ciociaria.

Benvenuto nella famiglia Crotone, Filippo!”

Foto: Sito Crotone