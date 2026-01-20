Tutto confermato, Dossena torna a Cagliari: stasera l’arrivo in città

20/01/2026 | 17:52:12

Come vi abbiamo anticipato, Dossena e il Cagliari sono pronti al secondo matrimonio. Il primo colpo di mercato degli isolani è Alberto Dossena: una trattativa ormai alle battute finali, con il difensore vicino a vestire nuovamente la maglia rossoblù dopo la parentesi poco fortunata al Como. Come riporta Tuttocagliari, il calciatore arriverà questa sera all’aeroporto di Cagliari-Elmas alle ore 20:40 con un volo proveniente da Milano.

Foto: sito Como