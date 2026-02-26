Tudor: “Situazione più complicata di quanto mi aspettassi. Non dobbiamo pensare ai punti ora”

26/02/2026 | 17:25:13

Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa, presentando la partita tra Tottenham e Fulham: “Situazione più complicata di quanto mi aspettassi? Probabilmente sì. Dobbiamo rimanere concentrati su tutto ciò che dobbiamo fare: condizione fisica, condizione mentale, prestazione e attesa del ritorno degli infortunati. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, su ciò che possiamo fare, pensando meno agli altri e dovrebbe andare bene. Quindi non c’è nulla a cui pensare, né al futuro né ai punti. I punti arrivano come conseguenza dell’allenamento e delle partite”.

foto insta tottenham