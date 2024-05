Tudor: “C’è un po’ di rammarico, ma l’Inter è tra le 2-3 migliori in Europa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Lazio, Igor Tudor, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro l’Inter: “Oggi si è perso poco, se si può dire.Faccio i complimenti ai ragazzi, poi un po’ di rammarico ci sta. Eravamo 1-0 e mancava poco alla fine, c’è un po’ di rammarico: venire qui e giocare contro una squadra che è tra le 2-3 migliori in Europa è tanta roba”.

Su Kamada: “Di solito non commento le prestazioni individuali, ma ha giocato molto bene. Per venire qui e giocare bene devi avere la lucidità necessaria. È un giocatore interessante, deve e può crescere. Noi stiamo lavorando forte, anche in palestra, dal primo giorno. Poi vedremo: i giocatori decidono sempre dove arrivano”.

Infine, sul derby capitolino: “La rivalità è bella, mi piace, però posso rispondere come ho risposto ieri in conferenza stampa: ci sono 38 giornate, tre punti, un punto… Le classifiche si fanno così. I derby sono belli a livello mentale, di peso specifico, ma non di punti perché sono uguali”.

