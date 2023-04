Tuchel sull’esonero di Potter: “Non mi ha suscitato particolari emozioni. Chelsea cambiato tanto dal mio addio”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha così parlato dell’esonero di Graham Potter, suo successore sulla panchina del Chelsea: “Ho scoperto dell’esonero di Potter tramite una notifica sul cellulare. Non mi ha suscitato particolari emozioni, il Chelsea è cambiato tanto dal mio addio”. E su Nagelsmann: “Non chiederà la mia opinione prima di accettare i Blues, non ne ha bisogno”.

Foto: Twitter chelsea