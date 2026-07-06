Tuchel: “Henderson? Jordan si è infortunato al polso. Al momento è in ospedale”
06/07/2026 | 11:17:07
Il commissario tecnico della Nazionale inglese Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa a seguito della vittoria contro il Messico. Queste le sue parole sulle condizioni di Jordan Henderson:
“Ho sentimenti contrastanti, perché sono esausto, emozionato e triste perché Jordan si è infortunato al polso. Al momento è in ospedale. Si tratta di un infortunio piuttosto grave. Dispiace che, dopo una serata del genere, Jordan non sia qui con noi”.
Foto: X Inghilterra