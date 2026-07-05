Trump plaude alla FIFA: “Rimediato a una grave ingiustizia”

05/07/2026 | 23:02:27

Donald Trump plaude alla revoca della squalifica a carico dell’attaccante Usa, Folarin Balogun. “Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!”, ha scritto il tycoon sul suo social Truth. Balogun sarà disponibile per la partita degli ottavi di finale degli Usa contro il Belgio, in programma lunedì. La Commissione disciplinare della Fifa, con una mossa inedita, ha annullato il cartellino rosso inflitto all’attaccante statunitense durante la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina nei sedicesimi di finale. Lo riporta l’Ansa.

Foto: Instagram Balogun