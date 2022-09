Troppa Lazio per il Feyenoord: 3-0 all’intervallo. A segno Luis Alberto, Felipe Anderson e Vecino

Inizia nei migliore dei modi l’avventura della Lazio in Europa League: la prima frazione di gioco all’Olimpico contro il Feyenoord termina con un rotondo 3-0. La gara si sblocca dopo appena 4′, Matias Vecino trova Luis Alberto che con grande freddezza non lascia scampo a Bijlow. Il raddoppio arriva al 14′ con Felipe Anderson che scappa via sulla destra e conclude in rete una grande azione personale. Il tris bianconceleste arriva al 28′ con Vecino che raccoglie un pallone ribalzato sui propri piedi e lo spedisce in porta. Troppa Lazio all’Olimpico: 3-0 all’intervallo.

Foto: Lazio Twitter