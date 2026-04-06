Tris dell’Atalanta al Lecce: Scalvini-Krstovic-Raspadori. Dea a cinque punti dalla Champions

06/04/2026 | 16:54:50

L’Atalanta non fa sconti al Lecce e lo travolge 3-0 al Via del Mare. Di Francesco resta con la Cremonese a quota 27, l’Atalanta è settima con 53 punti, a cinque punti dal Como quarto. La partita si sblocca al 29′. Gran gol di Scalvini sullo scarico di De Ketelaere. Il difensore, lasciato solissimo in area, piazza il pallone a fil di palo. Raddoppio al minuto 59′. L’ex Krstovic riceve da De Ketelaere, ha tutto il tempo di girarsi e battere Falcone. Al 73′ Raspadori la chiude con un sinistro secco sotto alla traversa. Finisce 3-0, il Lecce esce tra i fischi.

foto x atalanta