Trezeguet: “Mi sarei aspettato di più da Vlahovic. Se ancora si parla di lui come di una promessa, qualcosa non va”

11/03/2026 | 11:09:44

L’ex calciatore della Juventus, David Trezeguet, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Sento parlare tanto di algoritmi, ma io alla Juventus ho imparato una lezione più semplice: conta solo vincere. E se sei un attaccante, conta solo fare gol e vincere. Se il momento in cui sono stato più vicino al lasciare la Juve è stato il 2001? No, il momento più critico é stato il 2004. Non trovavo l’accordo per rinnovare. Moggi giustamente faceva gli interessi del club. Ma io non mi ero scordato il discorso che mi aveva fatto quando firmai nel 2000, pochi giorni prima del gol all’Italia nella finale dell’Europeo: “Il centravanti della Juve deve segnare per guadagnare”. Giustissimo. Così quando ho raggiunto i 100 gol ho chiesto un aumento. Moggi é stato tentato di vendermi al Barcellona. È stato decisivo Capello. Fabio mi chiamò chiedendomi di restare, però lui in quel momento era ancora alla Roma… Infatti non mi ero fidato tanto, alla fine è andata bene. Avevamo uno squadrone e pensavo sarebbe stato più semplice vincere la Champions League con la Juventus. Invece nel 2006 trionfò il Barça. Se anche adesso gli attaccanti della Juve vanno giudicati dai gol o se le cose sono cambiate? La storia della Juve non cambia. Alle punte si chiedono i gol per vincere. E al club lo scudetto, che per un motivo o per l’altro manca da 6 anni. Troppi. Se sono più deluso da David o Openda? Io mi sarei aspettato di più anche da Vlahovic. Quest’anno si è infortunato, ma é alla quinta stagione a Torino e ancora adesso non si sa con certezza se sia veramente un nove da Juve. Io ero super ottimista su Dusan quando é arrivato dalla Fiorentina. Un po’ perché è serbo e avevo il ricordo di Kovacevic, un autentico animale in campo. E un po’ perché Vlahovic é veloce, fisico, con buona tecnica e a Firenze segnava molto. Ma la maglia della Juve è diversa. Se ancora adesso si parla di Vlahovic come di una promessa, qualcosa non va”.

Foto: Instagram Trezeguet