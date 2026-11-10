Trento, approvato il bilancio: i conti sorridono e il club blinda la crescita

10/11/2026 | 13:26:50

Passo avanti fondamentale per l’A.C. Trento 1921, che ufficializza l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso con un risultato economico in attivo. Un utile che certifica la solidità societaria del club gialloblù, confermando come la crescita sul rettangolo verde proceda di pari passo con la programmazione e la stabilità finanziaria, lo fa sapere la società attraverso un comunicato: “A.C. Trento 1921 S.p.A. comunica che è stato approvato il bilancio d’esercizio, che si chiude con un risultato economico positivo e un utile. Questo passaggio si inserisce nel più ampio percorso di crescita che coinvolge l’intera realtà gialloblù, con uno sviluppo che procede parallelamente sia sul piano sportivo sia su quello societario e che testimonia la volontà del Club di dare continuità al lavoro svolto, proseguendo con ambizione nel proprio progetto di consolidamento”.

Foto: sito Trento