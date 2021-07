Tre giornalisti a seguito dell’Italia positivi al Covid. Ritiro blindato a Coverciano

Sala stampa deserta oggi a Coverciano. Come riporta gazzetta.it, tre giornalisti sono risultati positivi al coronavirus dai test effettuati in occasione di Italia-Spagna. Uno di loro sarebbe rientrato in Italia dopo la semifinale, mentre gli altri due stanno osservando le misure di quarantena a Londra. Pertanto il ritiro di Coverciano sarà blindato. Il gruppo azzurro ha interamente completato il ciclo vaccinale e non si è mai avvicinato a nessun giornalista, dunque le possibilità di un focolaio sono pari allo zero.

FOTO: Twitter Italia