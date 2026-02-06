Trasferte vietate fino a fine stagione ai tifosi della Roma. Due associazioni fanno ricorso al TAR. La nota

06/02/2026 | 20:20:08

“L’Associazione Italiana Roma Club (A.I.R.C.) e l’Unione Tifosi Romanisti (U.T.R.) – tramite l’avv. Paolo Alberto Reineri ed il sottoscritto – hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio avverso il provvedimento con il quale il Ministero dell’Interno ha disposto la chiusura del settore ospiti fino al termine del campionato per i tifosi della Roma. Il T.A.R. Lazio ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, vista l’urgenza, ed ha fissato l’udienza al 17 febbraio”.

Foto: sito Roma