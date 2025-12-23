Trapani, il presidente Antonini dopo la sconfitta al Tar: “Entro Carnevale riavremo i punti e i soldi persi”

23/12/2025 | 23:12:44

A seguito della decisione del TAR del Lazio di respingere il ricorso del Trapani avverso alla penalizzazione di otto punti da scontare nella classifica del campionato corrente di Serie C, ha preso la parola anche il numero uno del club siciliano, Valerio Antonini che ha scritto questo su X: “Il successo è solo rimandato. Non potranno vincere alla fine, perché la verità non si può celare dietro articoli di legge. Tra Commissioni Tributarie, Consigli di Stato, siamo certi che entro Carnevale, riavremo punti, soldi e potremo procedere con una richiesta risarcitoria senza precedenti. Sono più determinato che mai. Soprattutto dopo oggi”.

Foto: x Trapani