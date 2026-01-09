Trapani, il presidente Antonini a ruota libera: “A chi contesta, posso assicurare che presto vedrete la Serie E nel calcio e la C nel basket”

09/01/2026 | 21:00:45

Sono giorni difficili in casa Trapani, non solo calcio ma tutto l’asset sportivo che collega a Valerio Antonini, compreso il basket. Il presidente siciliano è stato contestato, con striscioni e cartelli, uno di questi messo davanti alla scuola dei figli: “Antonini vattene”.

Il presidente ha postato la foto e a corredo non le ha mandate a dire: “A quei delinquenti ingrati che hanno scritto questa fase davanti la scuola dei miei figli posso assicurare che presto andranno a vedersi la Serie E nel Calcio e la serie C nel Basket perché solo quello si meritano, insieme all’attuale Sindaco e la sua giunta farlocca che si aumenta anche gli stipendi senza che nessuno intervenga. Scarti della società, questo siete, niente di più”.

Foto: sito Trapani