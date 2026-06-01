Tragedia in Grecia, è morto l’ex difensore del Bologna Marios Oikonomou

01/06/2026 | 16:16:31

È scomparso all’età di 33 anni l’ex difensore del Bologna Marios Oikonomou. L’ex calciatore greco era rimasto coinvolto, lo scorso 23 maggio, in un incidente stradale mentre era in moto, riportando gravi lesioni alla testa che lo hanno lasciato in condizioni critiche. Oikonomou è morto oggi in tarda mattinata nell’ospedale di Giannina, sua città natale.

In Italia ha vestito le maglie di Cagliari, SPAL, Bari e appunto Bologna, collezionando 74 presenze con la maglia rossoblù.

Foto: X SPAL