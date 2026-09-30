Tragedia in Bulgaria: il presidente del Botev Plovdiv è stato ucciso a colpi di arma da fuoco

30/09/2026 | 12:30:30

Tragedia nella notte in Bulgaria. Come riportato da BNR, il proprietario e presidente del club Botev Plovdiv, Iliyan Filipov, è stato ucciso a colpi da arma da fuoco in una delle sue proprietà. Filipov era fondatore e proprietario della PIMK, una delle più note società di trasporti della Bulgaria. Aveva preso il controllo del club nell’estate del 2025, riducendo un passivo in bilancio da 3.5 milioni di euro.

Foto: Instagram Botev Plovidv