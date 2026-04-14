Totti: “Ranieri e Gasperini rispettino la Roma e i tifosi. Ingiusto esporre i problemi ora”

14/04/2026 | 18:44:53

Francesco Totti, leggenda della Roma, ha parlato a margine di una live sui social su Ranieri e Gasperini e le loro parole sabato sera, prima della gara contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Anche perché ancora stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione, poi a giugno si tireranno le somme. L’unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo che possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci stanno ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto”.

Foto: twitter Totti