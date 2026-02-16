Totti: “La Roma è casa mia, stiamo parlando e valutando un po’ di situazioni”

16/02/2026 | 15:34:00

Francesco Totti ha parlato a Sky Sport di un suo possibile ritorno alla Roma: “Stiamo parlando. Stiamo valutando un po’ di situazioni. Vediamo cosa si potrà fare insieme. Sono un tifoso in questo momento, come lo sono sempre stato. Ora parlo al di fuori di Trigoria. La Roma è casa mia anche se ora non ci sono. Sono contento di quello che stanno facendo, del percorso che stanno continuando a fare. Ci sono state un po’ di voci in questo periodo. Stiamo parlando, è vero. Stiamo discutendo su alcuni dettagli e decidendo quale sia la cosa migliore per tutti. Spero che prima o poi riusciamo a risolvere. Prima o poi significa presto? Si presto o tardi. Sicuramente stiamo parlando. Quello è sicuro. Se ho parlato con Gasperini?Sì ma non in campo. Siamo stati a cena fuori, abbiamo parlato un po’ di tutto, ma non solo di calcio, anche extra calcio”.

foto x totti