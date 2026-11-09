Totti: Gasperini? “È un grande tecnico”

09/11/2026 | 12:04:54

Francesco Totti torna a parlare della Roma e lo fa affrontando diversi temi, dal possibile ritorno in società al legame mai interrotto con Trigoria, fino alle ambizioni della squadra di Gian Piero Gasperini. Ospite della trasmissione Shasha Sport in Kuwait, l’ex capitano giallorosso ha ribadito tutto il proprio amore per i colori romanisti, senza nascondere la possibilità di un nuovo capitolo nella Capitale. “Per me Roma è tutto, soprattutto la Roma intesa come società, oltre che la città. Mi ha dato tantissimo e io ho dato tanto a lei. Per questo, come sapete, dico sempre che certe cose si fanno in due, non da soli”, ha dichiarato Totti parlando del rapporto con il club. Sul possibile ritorno a Trigoria, l’ex numero 10 ha spiegato: “Forse bisognerebbe chiedere ad altre persone per capire i motivi, ma io non mi lamento, non recrimino e non voglio creare alcun tipo di problema”. Poi ha riconosciuto il buon lavoro della società: “In questo momento è normale e giusto che le cose vadano così. Loro stanno facendo bene, tutto funziona, la società è in salute, la città è grande e la squadra è molto forte”. Totti ha ricordato anche il significato di Trigoria nella propria vita: “È stata casa mia. Ho vissuto lì più tempo di quanto ne abbia trascorso a casa mia. Sono cresciuto lì e ci sono rimasto per oltre trentacinque anni. Ci sono arrivato quando avevo dodici anni. Per me andare a Trigoria era come tornare a casa”. Spazio anche alla squadra attuale e alle prospettive della formazione giallorossa. Totti vede margini importanti di crescita e non esclude che la Roma possa ambire a qualcosa di significativo: “Penso che abbia il potenziale per fare qualcosa di importante”. Per diventare una vera candidata allo Scudetto, però, serviranno ulteriori rinforzi: “Probabilmente servirebbero uno o due innesti per rinforzare la squadra e renderla una vera candidata allo Scudetto, una squadra capace di sognare il campionato”. Parole di apprezzamento anche per Gasperini: “La società sta lavorando molto bene, l’allenatore è un grande tecnico e la squadra, secondo me, è forte”. Infine, un passaggio sulla Champions League, competizione che secondo l’ex capitano richiede una rosa ancora più attrezzata: “In Champions devi essere più preparato, avere una condizione fisica superiore e una squadra ancora più attrezzata”.

foto: x Totti