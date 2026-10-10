Tottenham, De Zerbi porterà la squadra a Marbella dopo la sfida contro il Manchester United

10/10/2026 | 13:30:53

Roberto De Zerbi ha deciso, secondo quanto riporta la BBC, di lasciare Londra dopo la sfida contro il Manchester United, in programma oggi pomeriggio alle 18:30, e di viaggiare verso Marbella. La motivazione è chiara: vuole creare una coesione di gruppo, ancora non amalgamata, come dimostrano i due punti nelle prime cinque giornate di campionato. L’allenatore sfrutterà i 9 giorni che intercorrono tra la partita a Old Trafford e quella contro il Coventry, in programma lunedì 19 ottobre. Non si tratta, comunque, di una novità per il tecnico bresciano. Infatti, quando allenava il Marsiglia, organizzò quattro viaggi nel mezzo della stagione, tre dei quali a Roma, per compattare il gruppo e conoscere meglio i nuovi arrivati.

Foto: X Spurs