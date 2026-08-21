Torino, Vlasic: “Giocare con lo stadio vuoto dà una brutta sensazione. Modric? Non mi vedo in campo fino ai 40 anni”

21/08/2026 | 13:00:51

Nikola Vlasic, ai microfoni ufficiali del Torino, ha parlato a due giorni dall’esordio in campionato contro il Milan. Le sue parole.

Sull’atmosfera del pubblico: “Per me il calcio è dei tifosi, si gioca per loro. L’anno scorso quando c’era lo stadio vuoto c’era una brutta sensazione a giocare così. Ma adesso sono tornati, sono molto contento, come tutta la squadra. Loro possono darci una mano, specialmente contro una squadra come il Milan. Lì devi correre, lottare 90 minuti, e loro ti danno quel di più per fare un buon risultato”.

Su Modric: “Arrivare ai 40 anni… è lunghissima, come lui sta facendo. Però mi sento bene, sto lavorando ogni giorno per sentire bene il mio corpo e penso che anche adesso ho imparato certe cose dove prima andavo oltre. Forse avevo qualche infortunio in più. Adesso percepisco meglio il mio corpo, riesco a fare le cose bene. Non mi vedo fino ai 40 anni, ma 37-38 sì”.

Sui tanti giovani arrivati al Toro: “I tempi sono diversi. Quando entravo in prima squadra bisognava prendere tutto, portare i palloni in spogliatoio e prendere le casacche. Adesso abbiamo un rapporto con i giovani che sono qui da tanti anni e non imponiamo loro di fare determinate cose. Siamo molto rispettosi. Quando cominciavo io, c’era quasi paura di arrivare in prima squadra. Adesso è cambiato. Non mi rivedo in nessuno perché allora erano tempi diversi. Non vedo che hanno paura della prima squadra”.

Foto: X Torino