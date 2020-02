Torino, tre partite impietose. E Mazzarri mai così in bilico

Tre partite impietose, le ultime tre del Toro. E Mazzarri, che ha saltato la conferenza post Lecce per parlare con Cairo, mai così in bilico, al centro delle valutazioni che il club sta ovviamente già facendo. Una settimana assurda: lo 0-7 contro l’Atalanta, la sconfitta contro il Milan per 4-2 dopo aver accarezzato fino ai minuti di recupero e prima dei supplementari la possibilità di andare alle semifinale di Coppa Italia. Oggi lo scempio di Lecce e lo sguardo sbarrato di Mazzarri che non vedeva l’ora che finisse. L’allenatore è in scadenza di contratto, soprattutto non è stato mai così in bilico come in queste ore. L’ultima parola al club con Moreno Longo già indicato da giorni come possibile soluzione in caso di ribaltone.

Foto: Torino Twitter