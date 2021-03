Torino, tampone negativo per Belotti. Si prova a recuperarlo per l’Inter

Buone notizie in casa Torino. Andrea Belotti ha finalmente avuto riscontro di un tampone negativo dal Covid-19 e adesso svolgerà le visite mediche di rito prima di riprendere gli allenamenti e aggregarsi al gruppo squadra. Si proverà a rimetterlo in sesto per la difficile gara contro l’Inter. Resta complicato comunque un suo recupero per la gara di domenica ma lo staff ci proverà, visto che mancano 3 giorni alla partita.