Torino, problema al retto femorale della coscia per Adams. Infortunio all’adduttore per Zapata, il bicipite ferma Ismajli

30/04/2026 | 21:49:42

Il Torino ha diramato un report ufficiale sulle condizioni di Adams, Zapata e Ismajli: “Torino Football Club comunica l’esito degli esami strumentali cui sono stati sottoposti Adams, Ismajli e Zapata. Gli accertamenti hanno evidenziato per Che Adams un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Per Duvan Zapata un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra. Per Ardían Ismajli un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi per ciascun calciatore verrà definita secondo l’evoluzione clinica degli infortuni.

Foto: Instagram Torino