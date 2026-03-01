Torino-Lazio 1-0 dopo i primi 45′: decide Simeone
01/03/2026 | 18:49:59
Il Torino chiude in vantaggio il primo tempo, 1-0 firmato da Simeone. Zapata cincischia, rimpallo, palla che finisce sui piedi di Simeone che anticipa Provedel con Pellegrini che cerca di proteggerne l’uscita ma non vede alle spalle l’arrivo del Cholito. Per ora decide la rete di Simeone al 21′ su una dormita difensiva della Lazio, che non ha fatto molto per arrivare al pari, con una sola occasione, il tiro di Belahyane respinto da Coco in area.
