Torino, la seconda maglia è un omaggio all’amicizia con il River Plate

21/07/2026 | 16:53:16

La maglia Away del Torino per la stagione 2026/27 è stata prodotta dallo sponsor tecnico Joma per omaggiare la duratura amicizia tra il club Granata e il River Plate. Il 2026 è un anno decisamente importante per i club, perché coincide con i 120 anni dalla fondazione della squadra piemontese e i 125 della società di Buenos Aires. La casacca celebra l'”Eterna Amistad”, l’eterna amicizia, attraverso la celebre banda rossa dei Millonarios, che parte dal simbolo del Toro e sfuma fino a diventare granata.

La note del Torino sui propri profili social: “La nuova maglia away 2026/27 racconta una grande storia d’amicizia. E come ogni grande storia, parla anche di noi: dei legami veri, quelli nati in un batter d’occhio e rimasti impressi per l’eternità”.

Foto: Instagram Torino