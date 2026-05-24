Torino-Juventus, tensioni tra tifosi fuori dallo stadio: intervengono le forze dell’ordine

24/05/2026 | 18:37:07

Tensione alta prima di Torino-Juventus. Ci sono stati degli scontri tra le tifoserie della Juventus e dei granata nei pressi dello stadio, a poche ore dall’inizio della partita. Le due fazioni sono venute a contatto in un’area esterna all’impianto sportivo, dove si è verificato anche un fitto lancio di oggetti tra i gruppi di sostenitori. La tensione è salita in poco tempo e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine presenti sul posto per garantire la sicurezza della zona. Lanciati alcuni fumogeni per sedare la situazione.

foto x torino