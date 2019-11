Torino-Juventus, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera alle 20:45 andrà in scena il sentitissimo derby della Mole tra Torino e Juventus. Mazzarri, chiamato a uscire dal momento di crisi, dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Sirigu tra i pali, Izzo, Djidji (al posto dello squalificato Nkoulou) e Lyanco nel terzetto difensivo; Ola Aina, Baselli, Lukic (Rincon non è al meglio), Meité e Ansaldi a centrocampo; Verdi (favorito su Zaza) in attacco con Belotti. Sarri sarebbe intenzionato a disporsi ancora col 4-3-1-2: Szczesny in porta, Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro in difesa; Khedira (in vantaggio su Emre Can), Bentancur e Matuidi in mezzo al campo con Bernardeschi alle spalle di Dybala e Cristiano Ronaldo. Higuain potrebbe entrare a gara in corso. Appuntamento all’Olimpico Grande Torino, a seguire le probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Lyanco; Aina, Baselli, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (Emre Can), Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

Foto: Torino Twitter