Torino, Ismajli si è operato al metacarpo della mano sinistra

24/11/2026 | 21:55:12

La nota del Torino su Ismajli: “Il Torino Football Club comunica che il calciatore Ardian Ismajli è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi del quarto metacarpo della mano destra. L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dalla dottoressa Sara Lea, presso il centro di chirurgia della mano Humanitas di Torino, alla presenza del referente ortopedico e medico sociale del Club, dottor Corrado Bertolo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica”.

foto sito torino