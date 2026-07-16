Torino, intervento riuscito per Israel

16/07/2026 | 20:10:44

Il Torino ha diramato un report dopo l’operazione a Israel: “Il Torino Football Club comunica che il portiere Franco Israel è stato sottoposto oggi ad intervento chirurgico della spalla sinistra presso la Clinica del Remei a Barcellona. L’operazione – eseguita in artroscopia dal prof. Jordi Ardevol, in presenza del Referente Ortopedico del Torino FC dott. Corrado Bertolo – si è svolta secondo programma e con successo, senza complicazioni evidenziabili nel primo post operatorio.

Israel verrà dimesso domani e seguirà un iniziale periodo di riabilitazione presso il centro Fisio&Lab di Torino”.

foto sito torino