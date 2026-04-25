Torino-Inter, le probabili formazioni

25/04/2026 | 22:13:21

L’Inter va in casa del Torino domani per avvicinarsi definitivamente allo scudetto, pur sapendo che la festa in ogni caso sarà il prossimo weekend.

In casa Torino, D’Aversa ritrova Ismajli al centro della difesa. In mediana out Anjorin: trauma distorsivo-contusivo all’anca sinistra. Casadei-Gineitis favoriti in mezzo, con Lazaro e Obrador sugli esterni. Vlasic dietro le punte Adams e Simeone.

In casa Inter, ancora out Lautaro Martinez, davanti Esposito e Thuram. Possibile il ritorno dal 1′ di Bastoni ma sono ancora diversi i dubbi, soprattutto in difesa, dove dovrebbero giocare Bisseck e Akanji. In mediana invece Chivu dovrebbe rilanciare Zielinski, mentre Sucic torna dalla squalifica ma non dovrebbe partire titolare.

Queste le probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D’Aversa

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu

Foto: sito Torino