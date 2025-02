Torino in emergenza: scatta l’ora di Casadei

Tante assenze in casa Torino in vista della sfida contro il Bologna. Vanoli, infatti, dovrà correre ai ripari, soprattutto nel reparto di centrocampo dove il club granata dovrà fare a meno di Tameze, a causa infortunio, e di Ricci, per squalifica. Proprio per questo motivo tutta la responsabilità potrebbe ricadere sul grande acquisto della sessione invernale Cesare Casadei. Il centrocampista italiano ha esordito con la maglia del Toro nel pareggio contro il Genoa e, vista la situazione, si candida in maniera ufficiale per un posto nell’undici titolare per la sfida contro i rossoblù, in programma per venerdì 14 febbraio alle ore 20:45.

FOTO: Instagram Casadei